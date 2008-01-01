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تدريبات ضخمة بين سلاح الجو الإسرائيلي والفرنسي.. تفاصيل المناورة الأضخم!

الخميس 13 فبراير 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدريبات ضخمة بين سلاح الجو الإسرائيلي والفرنسي.. تفاصيل المناورة الأضخم!


القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يجري سلاح الجو الإسرائيلي مناورة عسكرية ضخمة إلى جانب سلاح الجو الفرنسي خلال الأسبوع الحالي فوق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أنَّ المناورة الإسرائيلية – الفرنسية لسلاح الطيران، سيشارك فيها طائرات من نوع "داسو رفائيل" الفرنسية الى جانب طائرات "اف16" الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في المناورات التي وصفت بالضخمة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية ان المناورات جاءت على خلفية بناء تحالف دولي، عملت "إسرائيل" مؤخرا نحو تشكيله بدعم الولايات المتحدة.

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