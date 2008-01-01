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إنشاء قسم للحروق بمجمع ناصر الطبي بتمويل من الكويت

الخميس 13 فبراير 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنشاء قسم للحروق بمجمع ناصر الطبي بتمويل من الكويت


غزة / سما/

 أعلن د. أيمن الفرا مدير مشفى ناصر بمجمع ناصر الطبي، أنه تم الانتهاء من إنشاء قسم الحروق بمجمع ناصر ، وجارى العمل على تأثيثه و تزويده بالمعدات الطبية، وذلك بتمويل من جمعية الهلال الاحمر الكويتي بتكلفة تقديرية بلغت 740 ألف دولار، وبتنفيذ مؤسسة التعاون .

وقال الدكتور الفرا بأنه من المتوقع افتتاح هذا القسم في أيار/مايو المقبل.

ويعد المركز الثاني في وزارة الصحة الذى سيقدم خدمة الحروق لنحو 800 ألف نسمة في المحافظات الجنوبية، واستقبال المصابين بحروق، واجراء عمليات التجميل والعناية بحالات الحروق الخطيرة.

وأوضح الفرا في تصريح وزعه اعلام الصحة أن "القسم تم انشاؤه على مساحة 600 متر وبسعة سريرية تصل الى 20 سرير، ويتكون من قسم المبيت وغرف العزل، وقسم العناية المركزة و قسم العمليات، وسيعمل به أربعة أطباء جراحة وتجميل، وجارى العمل على تدريب طواقم تمريضية مدربة لتعمل في القسم".

وأشار الى ان القسم انشىء نظرا لخصوصية وحساسية حالات الاصابة بالحروق والتجميل وضرورة الالتزام باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى والعزل و تحسين الخدمة ، لافتا الى أن حالات الحروق يتم معالجتها و متابعتها من خلال أقسام الجراحة في المجمع، باستثناء خدمة العناية المركزة التي كانت تحول حالاتها الى مجمع الشفاء الطبي.

وقال أنه جارى العمل حاليا على توريد أجهزة العمليات وأسرة المبيت وأجهزة المراقبة وأجهزة التخدير والتكييف، وتجهيز الأثاث استعدادا لافتتاحه القسم في أيار مايو المقبل.

#غزة #مجمع ناصر الطبي #الكويت

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