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بومبيو: أمريكا وإسرائيل مستعدتان للتفاوض على عرض مضاد لصفقة ترامب..

الخميس 13 فبراير 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: أمريكا وإسرائيل مستعدتان للتفاوض على عرض مضاد لصفقة ترامب..


واشنطن /سما/

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إصدار مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال بومبيو، في بيان يوم الخميس، بومبيو: أمريكا وإسرائيل مستعدتان للتفاوض على عرض مضاد لصفقة ترامب.

"أشعر بالغضب لأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت نشرت قاعدة بيانات للشركات العاملة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل".

وأكد بومبيو أن "نشر مثل هذه القائمة يؤكد التحيز المضاد لإسرائيل السائد في الأمم المتحدة"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لم تقدم ولن تقدم أبدا أي معلومات إلى مكتب المفوضة السامية بشأن إصدار هذه القوائم، وتعبر عن دعمها للشركات الأمريكية المذكورة في القائمة".

وتابع "محاولات عزل إسرائيل تتعارض مع كل جهودنا لبناء الظروف المواتية لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية تؤدي إلى سلام شامل ودائم".

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