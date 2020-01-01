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"يعلون": السنوار يدرك جيداً أن إسرائيل لا تريد تصعيداً مع قطاع غزة

الخميس 13 فبراير 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يعلون": السنوار يدرك جيداً أن إسرائيل لا تريد تصعيداً مع قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق "موشيه يعلون"، إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يدرك جيداً أن إسرائيل لا تريد تصعيداً مع قطاع غزة.
 
وزعم يعلون أن إدراك قيادة حماس بأن "نتنياهو" وحاشيته لا يريدون التصعيد مع غزة، يدفهم إلى ابتزازنا بهذا الشكل ويقلقون سكان الغلاف بصواريخهم وبالوناتهم.
 
وأضاف "لا يوجد سلام مع حمـاس، كل من يتجاهل سيادته في النهاية سيؤدي إلى تآكل الردع ثم التصعيد".
 
وتابع، "نتنياهو لا يريد تصعيدًا قبل الانتخابات، بينما يعيش سكان غلاف غزة في حالة لا تطاق، لا يمكن لبلد بأكمله أن يكون رهينة لمتهم كنتنياهو لا يريد ترك منصبه".

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