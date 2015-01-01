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ورشة عمل لاتحاد كرة اليد في برج اللقلق بمدينة القدس

الخميس 13 فبراير 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

عقد اتحاد كرة اليد، اليوم الخميس، ورشة عمل في جمعية برج اللقلق بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، تحت اشراف المدير الفني للاتحاد الفلسطيني جواد غانم.

وحضر الورشة الفريق الأول لبرج اللقلق الذي لديه بطولة خارجية في ايطاليا الصيف المقبل، وفريق شباب برج اللقلق.

وقدم المدير الاداري وكابتن برج اللقلق احمد بزبز درع تقديري للاتحاد الفلسطيني على صموده القوي والمتين في استمرارية لعبة كرة اليد.

وقال بزبز إن فريق برج اللقلق منذ مشاركته في في الدوري الفلسطيني عام 2015 يشارك في جميع النسخ، وكان الداعم الاول للاتحاد، واليوم لا يوجد إلا خمسة فرق في الدوري.

يشار إلى أنه يوجد ثلاثة لاعبين من شباب البرج استدعاهم الاتحاد الفلسطيني على معسكر في أريحا لاختيار المنتخب الفلسطيني، وهم اللاعبون يوسف النتشة، وحسن المحتسب، ومحمود شاور.

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