  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

18 مليون دولار أرباح البنك الوطني العام الماضي

الخميس 13 فبراير 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
18 مليون دولار أرباح البنك الوطني العام الماضي


رام الله / سما /

أعلن البنك الوطني، اليوم الخميس، أنه حقق صافي أرباح بلغ حوالي 18.12 مليون دولار العام الماضي، متراجعا بحوالي 6% من 19.25 مليون دولار في العام 2018.

وقال البنك في بيان صدر عنه، أن أصول البنك ارتفعت بنسبة 10% إلى 2.4 مليار دولار في نهاية العام، من 2.2 مليار دولار في نهاية العام 2018، فيما نمت ودائع عملاء البنك بنسبة 15%، إلى 1.9 مليار دولار من 1.7 مليار دولار نهاية العام 2018.

كما ارتفعت محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة بنسبة 7.5% الى 1.4 مليار دولار في نهاية العام 2019، من 1.3 مليار دولار في نهاية العام 2018.

وقال مدير عام البنك أحمد الحاج حسن، "رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها فلسطين جراء الأزمات المالية المتتالية، والتي انعكست بدورها على الأداء المالي لقطاع الشركات بشكل كبير، إلا أن انعكاساتها على البنك الوطني كانت ضئيلة نسبيا، حيث استطاع البنك الحفاظ على نمو مجمل بنود قائمة المركز المالي، وليحافظ كذلك الأمر على موقعه التنافسي المتقدم بين البنوك الفلسطينية، كثاني أكبر بنك فلسطيني والثالث على مستوى الوطن".

#البنك الوطني #ارباح #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعلق على امكانية اغتيال السنوار ومفاجئته لحركتي "حماس" والجهاد

الحية يرد على تهديدات نتنياهو ويوجه رسالة له

أ ف ب: إسرائيل تبحث عن رئيس فلسطيني "براغماتي" خلفا لعباس لتنفيذ خطة ترامب

فيديو : نصر الله يروي فرضية يخيره فيها ملك الموت بين قبض روحه أو روح سليماني

صحيفة عبرية تزعم : قراصنة من حماس يهاجمون مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلكترونيا

إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين

ايران تهدد اسرائيل..

الأخبار الرئيسية

اولمرت وعباس

موقع عبري يكشف أسرار مفاوضات أولمرت و عباس عام 2008...

الاحتلال

صحيفة عبرية: الاحتلال يستعد لعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة بعد الانتخابات

البردويل

وصف تفكيرها بـ "العقيم".. البردويل: فتح تصر على الاجتماع مع حماس لوحدها.. والفتياني يعلق!

خبير اسرائيلي: خياران أمام اسرائيل لحل قضية غزة!

السنوار - ارشيف

أشكنازي : السنوار لا يخشى إسرائيل لكن "نحن نعرف كيف نردعه"