18 مليون دولار أرباح البنك الوطني العام الماضي

رام الله / سما /

أعلن البنك الوطني، اليوم الخميس، أنه حقق صافي أرباح بلغ حوالي 18.12 مليون دولار العام الماضي، متراجعا بحوالي 6% من 19.25 مليون دولار في العام 2018.

وقال البنك في بيان صدر عنه، أن أصول البنك ارتفعت بنسبة 10% إلى 2.4 مليار دولار في نهاية العام، من 2.2 مليار دولار في نهاية العام 2018، فيما نمت ودائع عملاء البنك بنسبة 15%، إلى 1.9 مليار دولار من 1.7 مليار دولار نهاية العام 2018.

كما ارتفعت محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة بنسبة 7.5% الى 1.4 مليار دولار في نهاية العام 2019، من 1.3 مليار دولار في نهاية العام 2018.

وقال مدير عام البنك أحمد الحاج حسن، "رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها فلسطين جراء الأزمات المالية المتتالية، والتي انعكست بدورها على الأداء المالي لقطاع الشركات بشكل كبير، إلا أن انعكاساتها على البنك الوطني كانت ضئيلة نسبيا، حيث استطاع البنك الحفاظ على نمو مجمل بنود قائمة المركز المالي، وليحافظ كذلك الأمر على موقعه التنافسي المتقدم بين البنوك الفلسطينية، كثاني أكبر بنك فلسطيني والثالث على مستوى الوطن".