حفريات الاحتلال تتسبب بإنهيار جزئي بمنزل في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

انهار جزء من منزل في القدس القديمة، اليوم الخميس، جراء حفريات الاحتلال أسفل المكان.

وأفاد صاحب المنزل الحاج ظاهر الشرباتي، بأن مدخل المنزل والحمام انهارا للأسفل بفعل حفريات الاحتلال والاهتزازات التي تسببها الحفريات.

وأشار الشرباتي بأن ثمانية أشخاص يقطنون في المنزل.

وكانت، وزارة الخارجية والمغتربين، حذرت من مخاطر الحفريات التي يقوم بها الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس، والتي تظهر نتائجها الكارثية في فصل الشتاء عبر تشققات كبيرة في منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية