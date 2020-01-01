على وقع التهديدات.. البالونات المفخخة تتساقط على الغلاف

غزة / سما /

تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس عددا من البالونات المفخخة على مستوطنات غلاف غزة.



وأفادت مواقع عبرية، أن عشرات البالونات أطلقت من قطاع غزة تجاه مناطق الغلاف منذ ساعات صباح اليوم، وسمع دوي انفجارات في مدن جنوب البلاد.



من جانبه زعم موقع "حدشوت بتخون سدى العبري"، أن بالون مفخخ انفجر فوق روضة أطفال في "سدوت نيجيف"، مما تسبب في ذعر شديد بين الأطفال الذين لم يتوقفوا عن البكاء والصراخ خوفًا، مما اضطر لإخلاء الروضة من الطلاب.

فيما أفاد موقع "0404 العبري" أن هناك تهديدات من غزة بإطلاق دفعة ضخمة من البالونات المفخخة في الساعات القليلة المقبلة ستحتوي على 500 بالون محملة بمجسم طائرة.

ووفقاً لمراسل القناة "13 العبرية"، ألموغ بوكير، إطلاق البالونات لم يتوقف، فمنذ الساعات القليلة الماضية لم تتوقف الانفجارات في غلاف غزة، ذعر كبير بين المستوطنين، حيث تم استدعاء طواقم المتفجرات لتحييد عدد منها.



يشار إلى أن البالونات المفخخة التي بدأ إرسالها من قطاع غزة، ما زالت مستمرة منذ أكثر من الشهر، وتتصاعد بشكل تدريجي بعد تلكؤ إسرائيل تنفيذ تفاهمات وقف اطلاق النار.