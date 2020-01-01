ليبرمان: لا أمانع الانضمام لحكومة تضم أحزاب اليسار

القدس المحتلة / سما /

كشف زعيم حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، صباح الخميس، تقبله الدخول في حكومة تضم تحالف أحزاب اليسار الإسرائيلي، "العمل-غيشر-ميرتس".



وقال ليبرمان، في حديث لإذاعة الجيش، "إذا كانت الخطوط العريضة لتلك الحكومة مناسبة لي؛ فسأنضم لها".



وأضاف، أن نصف نشطاء "الليكود"، يحلمون بانتخاب رئيس جديد لحزبهم مكان نتنياهو المُنافس على رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أنهم "يحلمون باليوم الذي ينتهي فيه هذا الكابوس".



ويختلف ليبرمان مع معسكر اليمين الإسرائيلي الذي يميل إلى التدين في قضية واحدة، وهي علمانيته.



وأثارت هذه التصريحات غضب معسكر اليمين الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الحكومة الحال، بنيامين نتنياهو.



وبحسب استطلاعات الرأي، فإن انتقال ليبرمان من معسكر اليمين إلى اليسار-الوسط، لن يُسعف الأخير، ولن يساعده بالحصول على عدد المقاعد المطلوبة في الكنيست، لتشكيل الحكومة، تمامًا كما هو الحال في معسكر اليمين.



وعلّق نتنياهو على حديث ليبرمان، بالقول: إن الحكومة التي قد تجمعه بتحالف أحزاب اليسار، "لا يمكن أن تتشكل دون دعم القائمة المشتركة"، وهي تحالف الأحزاب العربية في الكنيست.



وقال تحالف "يمينا" المؤلف من أحزاب اليمين إن "ليبرمان تمامًا كما المعارضة، يريد إيقاف الصهيونية المُتدينة".



أما حزب "عوتسما يهوديت"، فقال: إن "الضمان الوحيد لتشكيل حكومة يمينية، هو حصولنا على عدد الأصوات الكافي، لدخول الكنيست".