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بحر يؤكد: نشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار للقانون

الخميس 13 فبراير 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر يؤكد: نشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار للقانون


غزة / سما/

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، صباح اليوم الخميس، أن نشر ما عرف بـ"القائمة السوداء" التي تضم الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية، انتصار للقانون الدولي.

وقال بحر، في تصريح صحفي، إن شعبنا ومعه أحرار العالم ومؤسسات أممية وحقوقية أخرى سيسعون لمحاربة ومحاكمة القائمة السوداء التي تضم 112 شركة على صلة بعمل المستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية.

ودعا لمقاطعة تلك الشركات مقاطعة تامة وشاملة حتى تقطع صلتها بالمستوطنات أو يتم محاكمتها على جريمتها، معتبراً صدورها عن الأمم المتحدة انتصار للحق الفلسطيني وبداية لرحلة تجفيف منابع المنظومة الاستيطانية على فلسطين.

#احمد بحر #المستوطنات #القائمة السوداء

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