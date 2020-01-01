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البرغوثي يطالب الدول الأوروبية مقاطعة البنوك العاملة بالمستوطنات فوراً

الخميس 13 فبراير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي يطالب الدول الأوروبية مقاطعة البنوك العاملة بالمستوطنات فوراً


رام الله / سما /

طالب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الدول الأوروبية والبنوك العالمية إلى فرض مقاطعة فورية على البنوك العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد البرغوثي في تصريح صحفي، تعقيبًا على قرار نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات، على ضرورة مقاطعة بنوك "ديسكونت، وهبوعليم، ولئومي وفيرست ناشينال، و"بانك اف جيروسالم"، و"ميونسبال".

وعبر عن ترحيبه بنشر مفوضية حقوق الإنسان للقائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 122 شركة تخرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بعملها في مستوطنات استيطانية غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن نشر القائمة السوداء تأخر كثيرًا بسبب الضغوط الأمريكية التي فشلت في النهاية في منع نشر القائمة.

وشدد على أن حركات المقاطعة المحلية والعالمية ستشن حملة واسعة لفرض المقاطعة الشاملة على هذه الشركات، ولمعاقبتها على تعديها على الشعب الفلسطيني وخرقها للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.

#الدول الاوروبية #البرغوثي

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