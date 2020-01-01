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هيئة الأسرى تستنكر مصادرة الاحتلال لكتاب الجوانب الإبداعية الصادر عن وزارة الاعلام

الخميس 13 فبراير 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تستنكر مصادرة الاحتلال لكتاب الجوانب الإبداعية الصادر عن وزارة الاعلام


رام الله / سما /

 استنكر وكيل مساعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى، اليوم الخميس، إقبال سلطات الاحتلال الاسرائيلى على مصادرة كتاب "الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين " للباحث في قضايا الأسرى د. رأفت حمدونة، الصادر عن وزارة الاعلام الفلسطيني.

وقال المجدلاوى أن مصادرة الكتاب الخاص بالمعتقلين يأتى في سياق استهداف كل ما يتعلق بالأسرى على أرض الواقع في السجون الاسرائيلية ،والتضييق على ذويهم بمنع الزيارات، ومصادرة انتاجاتهم الأدبية والثقافية حتى ما يتعلق بقضيتهم من الناحية الأكاديمية.

وأشار المجدلاوى أن سلطات الاحتلال صادرت 300 نسخة من الكتاب أثناء نقلهم من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، وبين أن هذه القرصنة بمصادرتها للكتاب بعد أشهر من بعثه دلالة على زيف الديمقراطية، ويؤكد سياسة الاحتلال القائمة على قانون الطوارىء والرقابة على المطبوعات والانتاجات الأدبية والثقافية التى تنتهجها سلطات الاحتلال بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطينى.

يذكر أن كتاب "الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين " للباحث حمدونة يسلط الضوء على أبرز الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، كالحالة الثقافية والتعليمية، وأدب السجون، والإضرابات المفتوحة عن الطعام، وأطفال النطف المهربة حالة نضالية مستجدة في السجون، وتأثير الأسرى سياسياً والمتمثل بوثيقة الأسرى، وشكل التجربة الديمقراطية فى السجون، والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه للمؤلف في قسم العلوم السياسية، بمعهد البحوث والدراسات العربية، بجمهورية مصر العربية، وقامت على طباعته وزارة الإعلام الفلسطينى برام الله.

#هيئة الأسرى #الاسرى #الثقافة في السجون #مصادرة #كتاب

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