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خريشة يطالب الشركات العاملة في المستوطنات وقف أعمالها

الخميس 13 فبراير 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة يطالب الشركات العاملة في المستوطنات وقف أعمالها


رام الله / سما /

 طالب مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، الشركات العاملة في المستوطنات وعددها 94 شركة محلية و18 من دول مختلفة التعاطي مع قرار المجلس بشكل جدي ووقف عملها في المستوطنات.

وقال خريشة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن مجلس حقوق الإنسان اختصر عدد الشركات في القائمة إلى 112 من أصل 307 شركات لأن بعضها تعهد لمكتب المفوض السامي للمجلس بعدم تجديد عقود العمل داخل المستوطنات.

وحذر المندوب الفلسطيني، من أن كل شركة تتعاون مع تلك التي تعمل في المستوطنات سيتم تصنيفها ضمن الشركات المخالفة للقانون الدولي.

#الشركات العاملة في المستوطنات #ابراهيم خريشة

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