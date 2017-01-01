حكم إسرائيلي بخصم أموال فلسطينية لصالح عائلة مستوطِنة قتلت بعملية بالقدس

رام الله / سما /

أصدرت محكمة القدس المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، حكمًا بخصم أموال فلسطينية، لصالح عائلة مستوطنة لقيت مصرعها في تشرين ثاني2017، متأثرةً بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها جراء تفجير عبوة ناسفة في محطة الحافلات بالقدس عام 2011.

واتخذ القرار من المحكمة، بعد أن رفعت عائلة هوديا أسولين التي لقيت مصرعها متأثرةً بجروحها في الهجوم، دعوى قضائية للتعويض من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأمرت المحكمة الجهات المختصة ببدء بتحويل الأموال لتعويض العائلة من أموال الخصومات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية بدلًا من تلك التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل منفذي العمليات، كما تقرر خصم أموال أخرى تدفع لمنفذي العملية داخل السجن والمعروفة باسم "الكنتينة".

وطلبت عائلة المستوطنة تعويضًا بنحو 60 مليون شيكل. إلا أن المحكمة أمرت بدفع المبالغ الشهرية التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي الهجوم نفسه، لعائلة أسولين، بالإضافة لمبلغ الكنتينة، والتي تقدر بأكثر من 25 ألف شيكل شهريًا.