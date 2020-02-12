بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لرعاية ماراثون فلسطين الدولي 2020

رام الله /سما/

وقع بنك فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 12/02/2020 في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة بمدينة رام الله اتفاقية مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لرعاية ماراثون فلسطين الدولي للعام 2020، والذي سيتم تنظيمه في شهر آذار المقبل بمشاركة آلاف العدائين والعداءات والرياضيين من مختلف دول العالم.

ووقع الاتفاقية كل من السيد رشدي الغلاييني، المدير العام لبنك فلسطين، والسيد عصام القدومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبحضور السيدة اعتدال إسماعيل مدير عام الماراثون، والسيد ناصر باكير مدير إدارة أعمال الشركات وعدد من ممثلي البنك ومسؤوليه.

من جانبه، عبر السيد رشدي الغلاييني، مدير عام بنك فلسطين عن فخره بالشراكة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لا سيما في رعاية ماراثون فلسطين الدولي الذي بدأ يترك بصمة مميزة في الأحداث الرياضية خصوصاً بأنه يحظى بمشاركة محلية وعربية ودولية إضافة إلى مئات الشباب من مختلف محافظات الوطن. وأشاد الغلاييني بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للشباب والرياضة مضيفاً بأن هذه النشاطات تعزز صورة فلسطين الحضارية والإنسانية والرياضية حول العالم. مضيفاً بأن رعاية البنك لهذا النشاط يأتي إنطلاقاً من مسؤوليته الإجتماعية التي يقدم لها سنوياً ما يقارب 5% من أرباحة لدعم جميع القطاعات التنموية بما فيها الرياضية.

من جانبه، سرد القدومي جانباً من النشاطات والمشاريع التي يقوم بها المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتعزيز مستوى الأندية الرياضية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيناً أهمية الماراثون كحدث وطني متميز، يحمل دلالات وطنية ورياضية ووطنية. وعبر القدومي عن اعتزازه بالشراكة مع بنك فلسطين على مدار الأعوام الماضية من عمر الماراثون، مؤكداً على أن هذه الشراكة قد تطورت مع تطور الماراثون الذي أصبح حدثاً دولياً تزداد المشاركة فيه عاماً بعد عام.