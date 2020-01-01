الأغوار: وقفة دعم واسناد ضد قرار إسرائيل ضم الأغوار

الأغوار / سما /

شارك موظفو مديرية الأوقاف في طوباس، اليوم الخميس، في وقفة دعم واسناد ضد القرار الإسرائيلي بضم الأغوار، في منطقة المالح بالأغوار الشمالية.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: "اننا الآن في مرحلة خطيرة تحتاج إلى تكاتف الجهود، والوحدة، والبدء بالعمل على تعزيز المواطنين في الأغوار المستهدفة".

وأضاف أن الكل الفلسطيني أجمع على موقف القيادة الفلسطينية الثابت، الرافض لصفقة القرن وقرار الاحتلال بضم الأغوار.

وتابع: "ان مصير الأمة العربية يقرر من فلسطين"، لافتا إلى أن صمود المواطنين في الأغوار يبدأ من المواطنين أنفسهم، الذين هم أدرى بأرضهم من غيرهم.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود بهدف الوقوف في وجه كل المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، داعيا رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية، بدراسة كل احتياجات المواطنين والسكان؛ لتوفير ما يمكن توفيره لهم.

بدوره، قال مدير عام أوقاف طوباس محمد عبد الإله: "هذه الوقفة التي نظمت في منطقة المالح، هي تأكيد على ضرورة دعم المواطنين في هذه الأماكن، بوجود دعم واسناد في الميدان من أرض الواقع".

وأضاف عبد الإله "انه رغم كل شيء فإن الله قد تكفل بحماية هذه الأرض"، مؤكدا وجوب وقوف الجميع مع الشعب الفلسطيني وقيادته.

من ناحيته، قال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار الشمالية من خلال ملاحقة مصادر رزقهم.