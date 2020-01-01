الصالح يفتتح عددا من المشاريع التطويرية في قطاع غزة

غزة / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، خلال زيارته الميدانية لبلديات في قطاع غزة، عددا من المشاريع التطويرية، كما تفقد مشاريع قيد التنفيذ، واطلع على احتياجات المواطنين واستمع لمطالبهم.

وشملت المشاريع، حسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، "افتتاح مشروع شارع الشهيد فايز حمد في بيت حانون، والاطلاع على المنطقة الصناعية فيها، ومشروع إعادة تأهيل وصيانة شارع 16 في بلدية الزهراء، ومشروع شارع 86 في القرارة، وشارك في إطلاق وتشغيل وحدة إنتاج المياه من الرطوبة، وتفقد وحدة تحويل جفت الزيتون واستخدامه في التدفئة في عبسان الكبيرة، ووضع حجر الاساس لمشروع تطوير جزء من شارع الجزائر غرب مدينة غزة تقدر قيمته بحوالي 400 ألف يورو، وتفقد مشاريع تطوير شارع مدرسة صلاح الدين ومشروع تطوير شارع ابن سينا وتقدر تقيمتها بحوالي 550 ألف يورو".

وتضمنت الجولة زيارة لبلدية بيت حانون والاطلاع على مشروع توريد آلية لقسم النفايات الصلبة والتي تقدر قيمته بحوالي 150 ألف يورو، وزيارة بلدية جباليا والاطلاع على نتائج مجموعة من المشاريع التي مولها الصندوق والتي تقدر قيمتها بحوالي 500 الف يورو، وزيارة بلدية جباليا النزلة وتفقد مشروع تطوير حي القصاصيب وشارع الحاكمية، ومشروع تطوير شارع الشهيد أحمد فكري أبو وردة، ومشروع تطوير منطقة مدرسة فيصل، ومشروع تطوير منطقة خلف، كما التقى مجموعة من المخاتير والمواطنين في بلدية دير البلح واستمع لمطالبهم، وزار بلدية البريج واطلع على سير العمل في مشروع منطقة السعايدة.

وقال الصالح: "إن افتتاح هذه المشاريع وتفقد مشاريع اخرى قيد التنفيذ يعد استكمالا لسلسلة المشاريع التي دأبت الوزارة على تنفيذها، سواء بتمويل من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية او من خلال الدول الشقيقة والصديقة، فجزء من هذه المشاريع ضمن المنحة الكويتية لبلديات القطاع".

وأكد أن القيادة والحكومة توليان أهمية قصوى للقطاع، وتعمل على الدوام على توفير احتياجات أبناء شعبنا في القطاع الحبيب من الخدمات الاساسية، وتسعى لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تطويرية استراتيجية حيوية تسهم في التخفيف من ويلات الحصار، والتسهيل على المواطنين.

وأشاد الصالح بمشروع بلدية عبسان الكبيرة المتمثل بمحطة معالجة للمياه العادمة باستخدام تقنية SBR، والتي سيتم توريدها خلال الاشهر المقبلة، وتستوعب قدرة 70 كوبا يوميا كمحطة تجريبية بالتعاون مع مؤسسة دامور لتنمية المجتمع، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تشجيع الهيئات المحلية لإقامات شراكات مع كافة المؤسسات في إطار توجهها نحو التنمية الاقتصادية المحلية، وتنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز الايرادات المالية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا والتقى الصالح مع المواطنين في مختلف البلديات التي زارها واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم من المشاريع التطويرية، وأكد أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لهم.