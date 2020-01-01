الجبير: المملكة تعارض التوغل التركي في الأراضي السورية وخطة ترامب للسلام فيها عناصر إيجابية

الرياض /وكالات/

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تعارض توغل تركيا في سوريا، ودعمها للميليشيات المتطرفة في سورية و ليبيا والصومال.

ولفت الجبير في ​مؤتمر​ صحفي مع نظريه الروماني في بخارست إلى أن “هناك عناصر إيجابية في خطة ترمب للسلام ويمكن أن تكون أساساً للتفاوض”، مشيراً إلى أنه “لا نريد لقطر أن تعاني وإذا غيروا سلوكهم فإن ذلك سيفضي إلى مصالحة وضرورة تقوية قوات درع الخليج من خلال التعاون مع الحلفاء”.

وعلق الجبير على الوضع الليبي مبدياً “قلقه من انتقال المقاتلين الأجانب من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​ وان هذا سيكون له تبعات على أوربا، فالسعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي”.

وأعلن أن ​المملكة العربية السعودية​ “وفرت ​مساعدات​ بقيمة 14 مليار ​دولار​ لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات ​الأمم المتحدة​ “، مؤكداً أنه يجب أن تنتهي حرب ​اليمن​ وفق تسوية سياسية.

واكد الجبير أن “قتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث”.