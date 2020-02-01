بشرى سارة لحامل لقب كأس فلسطين

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, عن منح فلسطين مقعدين لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بدءا من الموسم الكروي المقبل.

وذكرت التقارير, أن حصول فلسطين على مقعدين بكأس الاتحاد الآسيوي, يأتي بعدما منح اتحاد اللعبة بطل الدوري الأردني مقعدا مباشرا لمجموعات دوري أبطال آسيا, بالإضافة لمشاركة بطل سوريا ولبنان في الملحق.

وأضحى من المتوقع أن يحصل بطل دوري المحترفين هذا الموسم على مقعد مباشر للنسخة المقبلة من كأس الاتحاد الآسيوي, على أن يخوض بطل كأس فلسطين الأدوار التمهيدية.

وبحسب القرار الجديد, باتت الكويت الخاسر الأكبر, لا سيما أن بطل دوريها سيشارك في الأدوار التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي, في الوقت الذي عادت فيه اليمن للمشاركة في الأدوار التمهيدية بعد غياب طويل.