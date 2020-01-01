"نيمار" : أتمنى أن أكون مزيح من مميزات ميسي ورونالدو

وكالات / سما /

أكال البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بالمديح على ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، مشيراً إلى أنهما قدوته في عالم كرة القدم.

وفي الوقت الذي يتمنى فيه الجميع رؤية رونالدو وميسي يلعبان بنفس الفريق قبل اعتزالهما، يملك نيمار رغبة مختلفة متمثلة بمحاولة أن يتحول للاعب خارق يدمج مميزاتهما معاً.

ورغم أن نيمار لم يسبق له اللعب بجوار رونالدو، إلا أنه يكن له احترام كبير، ودائماً ما يضعه بنفس الخانة مع صديقه المقرب ليونيل ميسي الذي يراه الأفضل في العالم.

ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية تصريحات المهاجم البرازيلي عن ميسي ورونالدو، والتي قال فيها “رونالدو وميسي هما قدوتي”.

وتابع “لو استطعت أن آخذ بعض ميزات ميسي، وبعض ميزات رونالدو من المباريات، وأجمعهما سوياً في أدائي، حينها سأكون في قمة السعادة”.

يذكر أن نيمار مهدد بالغياب عن مباراة بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها في الوقت الراهن.