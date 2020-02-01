صورة.. أمير كرارة يحتفل بعيد زواجه العاشر وظهور نادر لزوجته

وكالات / سما /

احتفل الممثل المصري ​أمير كرارة​ بعيد زواجه العاشر ونشر صورا مع زوجته على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة وهو يعايدها بهذه المناسبة.

ونادراً ما ينشر كرارة صور عن حياته الشخصية وزوجته هند صلاح حسني.

ويذكر أن كرارة يشارك في مسلسل “الاختيار” خلال رمضان 2020 وتدور أحداثه حول قصة ‏قائد الكتيبة “103 صاعقة”، الذي قتل في الهجوم المسلح في جنوب رفح عام 2017، كما يتناول العمل قصة خيانة ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم “الدولة”.‏

وكتب العمل باهر دويدار الذي يتعاون للمرة الرابعة مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما سويا الأجزاء الثلاثة من مسلسل “كلبش”.