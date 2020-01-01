أشكنازي : السنوار لا يخشى إسرائيل لكن "نحن نعرف كيف نردعه"

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، اليوم الخميس، إن تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة يمثل عائقا أمام إتمام هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس وعودة الجنود المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأكد أشكنازي أنه فيما يتعلق بقضية الأمن هناك فرق كبير بين رؤيتي حزب "أزرق أبيض" ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. مشددا على أنه من غير المعقول استمرار الأوضاع الأمنية في الجنوب كما هي عليه الآن.

وتابع قائلا إن السياسة التي ينتهجها نتنياهو ذات معالم واضحة: "نرسل لهم حقائب الأموال في النهار، ويتم إطلاق الصواريخ على المستوطنات في غلاف غزة في الليل".

واقترح أن يتم تخيير حركة حماس بين هدنة طويلة الأمد أو عملية عسكرية واسعة، ولا توجد أي حلول أخرى، وهذا ما لا يفعله نتنياهو.

وأشار أشكنازي إلى أن قائد حركة حماس في غزة لم يعد مهتما بالقوة الإسرائيلية اليوم ولا يخشى "إسرائيل"" مضيفا: "نحن نعرف كيف نردعه دون الإعلان عن المفاجآت التي تنتظره".