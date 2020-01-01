  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أشكنازي : السنوار لا يخشى إسرائيل لكن "نحن نعرف كيف نردعه"

الخميس 13 فبراير 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشكنازي : السنوار لا يخشى إسرائيل لكن "نحن نعرف كيف نردعه"


القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، اليوم الخميس، إن تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة يمثل عائقا أمام إتمام هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس وعودة الجنود المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأكد أشكنازي أنه فيما يتعلق بقضية الأمن هناك فرق كبير بين رؤيتي حزب "أزرق أبيض" ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. مشددا على أنه من غير المعقول استمرار الأوضاع الأمنية في الجنوب كما هي عليه الآن.

وتابع قائلا إن السياسة التي ينتهجها نتنياهو ذات معالم واضحة: "نرسل لهم حقائب الأموال في النهار، ويتم إطلاق الصواريخ على المستوطنات في غلاف غزة في الليل".

واقترح أن يتم تخيير حركة حماس بين هدنة طويلة الأمد أو عملية عسكرية واسعة، ولا توجد أي حلول أخرى، وهذا ما لا يفعله نتنياهو.

وأشار أشكنازي إلى أن قائد حركة حماس في غزة لم يعد مهتما بالقوة الإسرائيلية اليوم ولا يخشى "إسرائيل"" مضيفا: "نحن نعرف كيف نردعه دون الإعلان عن المفاجآت التي تنتظره".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعلق على امكانية اغتيال السنوار ومفاجئته لحركتي "حماس" والجهاد

انتقادات شديدة وهجوم حاد على اجتماع الرئيس بـ"أولمرت": نتنياهو انحطاط تاريخي و غانتس يتنصل

فتوح وجبر يغادران غزة بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن زيارة وفد الفصائل

أ ف ب: إسرائيل تبحث عن رئيس فلسطيني "براغماتي" خلفا لعباس لتنفيذ خطة ترامب

فيديو : نصر الله يروي فرضية يخيره فيها ملك الموت بين قبض روحه أو روح سليماني

ايران تهدد اسرائيل..

شاهد: مشاحنات وتبادل اتهامات.. التوتر بغزة يُشعل مداولات الكنيست

الأخبار الرئيسية

الكشف عن طاقم رسم الخرائط الإسرائيلية للضم و نتنياهو يمتنع عن إشراك الجيش

صحيفة عبرية تزعم : قراصنة من حماس يهاجمون مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلكترونيا

يديعوت: نتنياهو وبينيت يدعمان تفاهمات الهدوء مع حماس وتقديم تسهيلات

الحية يرد على تهديدات نتنياهو ويوجه رسالة له

l

رئيس " الموساد" الإسرائيلي السابق : "نقل المثلث إلى السلطة الفلسطينية خطأ وخطوة لن تحدث"