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5 ساعات تحقيق.. دنيا بطمة ممنوعة من مغادرة المغرب

الخميس 13 فبراير 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 ساعات تحقيق.. دنيا بطمة ممنوعة من مغادرة المغرب


وكالات / سما /

خضعت المطربة دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام إلى تحقيقات بالمحكمة الإبتدائية بمراكش لمدة وصلت إلى خمس ساعات.

دنيا بطمة ممنوعة من مغادرة الأراضي المغربية في الدعوى المقامة ضدهما في قضية حساب حمزة مون بيبي.

وشهدت الجلسة متابعة إعلامية كبيرة بالإضافة إلى تجمع عدد كبير من المتابعين الذين انقسموا ما بين مؤيدين لهما وبين مطالبين بمحاسبة المطربة دنيا بطمة.

وتفجرت قضية حساب "حمزة مون بيبي"، على خلفية شكاية قانونية، تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية غير حكومية، في يوليو 2019، أمام القضاء المغربي، في مدينة مراكش في جنوب المغرب.

ويتهم المركز الوطني لحقوق الإنسان، جهات بالسب والقذف عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد رئيس المركز وأعضاء آخرين.

#دنيا بطمة #المغرب

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