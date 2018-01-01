محاكمة أسترالي بتهمة قتل زوجته بعد مرور 38 عاما على اختفائها

وكالات / سما /

تم إلزام رجل أسترالي بالمثول للمحاكمة بتهمة قتل زوجته التي اختفت قبل 38 عاما، في قضية أثارتها مدونة صوتية في الآونة الأخيرة.

ويمثل كريس داوسون (71 عاما) أمام المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز بتهمة قتل زوجته لينيت جوي داوسون التي اختفت في 9 كانون ثان/يناير 1982.

وسوف يمثل داوسون أمام المحكمة في نيسان/أبريل المقبل تمهيدا لمواجهة محاكمة مدتها ستة أسابيع في وقت لاحق من العام، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأسترالية للأنباء.

وتم القبض على داوسون على ساحل جولد كوست في كانون أول/ديسمبر 2018 ووجهت إليه تهمة قتل زوجته. ومثل أمام القضاء في جلسة استمرت أربعة أيام هذا الأسبوع في محكمة داونينج سنتر المحلية بسيدني.

وكانت قضية اختفاء "لينيت داوسون" هي موضوع مدونة "ذا تيتشرز بيت" الصوتية الأكثر شعبية في أستراليا في عام 2018، والتي استكشفت سبب عدم إجراء الشرطة لتحقيق مناسب.

وأشارت المدونة إلى أن داوسون كان يقيم علاقة غرامية مع تلميذة مراهقة ونقلها إلى منزل الأسرة بعد يومين من آخر ظهور لزوجته في كانون ثان/يناير 1982 .

وكانت لينيت داوسون عمرها 33 عاما عندما فقدت في منطقة شواطئ سيدني الشمالية تاركة ابنتين صغيرتين. ولم يبلغ زوجها عن فقدانها لمدة ستة أسابيع، وأشار إلى أنها ربما ذهبت مع طائفة دينية.

ولم يتم العثور على جثمانها، لكن الشرطة قالت إن المحققين واثقون في قضيتهم.

يشار إلى أن داوسون، وهو لاعب سابق في دوري الرجبي ومعلم بمدرسة للمرحلة الثانوية من التعليم، كان مشتبها به منذ فترة طويلة في القضية، لكنه ينفي أي تورط له في اختفاء زوجته.