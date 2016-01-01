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فيديو.. مصارع تماسيح يحاول إزالة إطار دراجة نارية من رقبة تمساح

الخميس 13 فبراير 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مصارع تماسيح يحاول إزالة إطار دراجة نارية من رقبة تمساح


وكالات / سما /

يحاول خبير حيوانات أسترالي تحرير تمساح، علق منذ سنوات في إطار دراجة نارية حول رقبته في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وكانت مسابقة لإزالة الإطار من رقبة التمساح قد ألغيت، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن لم يتطوع أحد للقيام بتلك المحاولة.

ووصل مات رايت، مقدم السلسلة التلفزيونية "اوتباك رانجلر" التي تقدمها شبكة "نات جيو وايلد" التلفزيونية ، إلى مدينة بالو أمس الأول الاثنين، بناء على دعوة من الهيئة المحلية للحفاظ على الطبيعة وبدأ نصب فخ لصيد التمساح.

وكتب رايت على موقع "انستغرام" "لقد تمكنا من نصب فخ في النهر وخططنا للمضي قدما في العملية بعد الظهر مع الشرطة لمحاولة أن نجرب حظنا في النهر".

وكان قد تم رصد التمساح لأول مرة في عام 2016، وحول رقبته الإطار في نهر، يمر عبر مدينة بالو، عاصمة إقليم وسط سولاويسي.

في ذلك الوقت، كان مسؤولون من الهيئة يخشون أن الإطار سيخنق التمساح، حيث أن حجمه كان يزداد.

وتشير تقديرات السلطات المحلية إلى وجود 36 تمساحا في المنطقة.

وكان هاسموني هاسمار، رئيس الهيئة قد رصد مكافأة لأي شخص يمكنه إزالة الإطار من التمساح، لكنه ألغى العرض، حيث أنه لم يتقدم أحد لذلك.

وأضاف هاسمار أن رايت كان يرافقه، زميله مصارع التماسيح الاسترالي، كريس ويلسون.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إنه يدرب أيضا أفرادا من فريقنا المتخصص ، الذي يساعده".

وكانت محاولات سابقة من قبل أشخاص روحانيين محليين وأفراد من منظمة استرالية معنية بالحفاظ على الطبيعة وحتى مدرب حيوانات شهير،لإإزالة الإطار قد باءت بالفشل .

#تمساح #إطار

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