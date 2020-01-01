هل تمتد محاكمة نتنياهو لسنوات عدة؟!

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، تقريرًا حول المدة التي يمكن أن تستمر فيها محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في ظل لوائح الاتهام الموجهة له بالفساد.

وأوضحت الصحيفة، أن أولى إجراءات المحاكمة ستبدأ بعد الانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل، وربما تمتد إلى ما بعد تشكيل الحكومة التي لا يعرف موعد تشكيلها إلا بعد أن تظهر نتائج الانتخابات وإمكانية نجاح أي حزب بتشكيل الحكومة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم بالأمس تشكيل فريق القضاة الذي سيقود المحاكمة، مشيرةً إلى أنه عندما تم تقديم لائحة الاتهام منذ نحو شهر، طلب مكتب المدعي العام 45 يومًا لترتيب شهادات سرية لن يتم تقديمها لفريق الدفاع عن نتنياهو، وهذا ما قد يدفع الفريق لتقديم اعتراض ما سيؤخر المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات.

وبينت أن تحديد فريق القضاة، يتعين على المحكمة تحديد جلسة استماع أولية تقرأ فيها لائحة الاتهام، بحضور نتنياهو الذي سيكون في مقعد المتهمين جالسًا خلال الجلسة، إلى جانب حضور المتهمين الآخرين.

ولفتت إلى أنه سيسمح لنتنياهو طالما بقي رئيسًا للوزراء أن يتغيب عن بعض جلسات الاستماع المطولة، باستئناء تلك التي يتعين عليه فيها تقديم شهادته.

ويتوقع أن تستغرق الجلسات نحو عامين على الأقل نظرًا لكثرة المواد، لكن يبقى ذلك مجرد تقييم فقط. كما ذكرت الصحيفة. مشيرةً إلى أن ذلك لا يشمل أي استئناف قد يقدم للمحكمة العليا ضد بعض القضايا، أو تأجيل بعض الجلسات بسبب الجدول الزمني الضيق لنتنياهو في حال استمر بمنصبه كرئيس وزراء.

وأشارت إلى أن جلسات المحاكمة لرئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت استغرقت 3 سنوات تقريبًا رغم أنه حينها قد أنهى منصبه في رئاسة الحكومة. مشيرةً إلى أن الجلسات كانت تعقد لمدة 4 أيام في الأسبوع وحوالي 12 ساعة يوميًا، ورغم ذلك استمرت لهذه الفترة.