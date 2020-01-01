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شبيبة فتح تطلق حملتها الدولية "نعرف ولن نسكت بعد اليوم "

الخميس 13 فبراير 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبيبة فتح تطلق حملتها الدولية "نعرف ولن نسكت بعد اليوم "


رام الله / سما /

أعلنت حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين، حملة دولية بعنوان: "نعرف ولن نسكت بعد اليوم"، وذلك بعد نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أسماء الشركات العاملة في المستوطنات.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الدولية لحركة الشبيبة رائد الدبعي، أن شبيبة "فتح" ستتواصل مع مختلف المنظمات الشبابية في كافة دول العالم، ومع جميع شركائها، وأصدقاء شعبنا، من أجل تعميم حمتلها "نعرف ولن نسكت بعد اليوم".
وأشار إلى أن الهدف من الحملة الضغط على تلك الشركات المتورطة في المستوطنات من أجل إيقاف تواطئها بشكل مباشر، مع منظمة الاستعمار والاحتلال والقرصنة.
وثمنت الشبيبة قرار المفوضة السامية لحقو الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت على موقفها المبدئي وانتصارها لقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، وقيامها بواجبها رغم كل التحديات التي واجهتها، واستعار الهجوم الأمريكي والإسرائيلي عليها.
ودعت الشبيبة المجتمع الدولي وأصدقاء شعبنا، إلى إدانة جميع الشركات المتورطة في المنظومة الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ردع تلك الشركات عن الاستمرار في استثماراتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك جريمة تستحق العقاب.

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