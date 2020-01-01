الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس، (15) مواطنا من الضفة، بينهم أب ونجله وفتية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من بيت لحم، وهم: بلال إبراهيم الدبس (50 عاما)، ونجله مهند (20 عاما)، إضافة إلى يحيى عادل عساكرة، ووجدي عادل ضراغمة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من بلدتي كفر عين، وبيت سيرا، وهما: عاطف عبد المعطي الرفاعي (16 عاما)، وعبد الله محمد أبو صفية (19 عاما)، علاوة على أحمد المالحي من بيتونيا الذي جرى الإفراج عنه لاحقا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد عماد شتيوي (20 عاما) من قلقيلية.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس من القدس سبعة مواطنين بينهم مصاب، وهم: نضال أبو ارميلة، وهيثم أمين صيام الذي تعرض للضرب المبرح قبل اعتقاله، ومالك أبو صوي، وأحمد سويدان، والفتى مصطفى عفيفي، الذي جرى اعتقاله بعد إطلاق النار عليه، وزياد أبو ريالة، والفتى كريم أبو كف.