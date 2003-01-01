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إدارة مجدو تنقل الموجه العام لأسرى فتح إلى العزل الانفرادي

الخميس 13 فبراير 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة معتقل "مجدو" أبلغت الموجه العام لأسرى حركة "فتح" الأسير عز الدين العطار، بنقله إلى زنازين العزل الانفرادي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأسير العطار (37 عاما) من مدينة طولكرم، معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن لـ(21) عاما، وهو إحدى الحالات المرضية القابعة في سجون الاحتلال، ويعاني من آلام حادة في الظهر بسبب وجود ديسكات في ظهره منذ عام 2004، وبقيت إدارة السجن تمتنع عن نقله إلى المستشفى حتى عام 2010، وبعد ذلك نقلته لإجراء الفحوص الطّبية وأعادته إلى السّجن من دون علاج، وقبل عدّة أشهر نقلته للمستشفى مرّة أخرى، وتقرّر إجراء عملية جراحية له بعد تفاقم حالته الصّحية، واشتداد الآلام عليه وتكوّن صعوبة في المشي لديه، إلا أنه لم يخضع لها حتى الآن، ولا يزال يعتمد على تناول المسكّنات كعلاج له.

 
#هيئة شؤون الأسرى #مجدو #العزل الانفرادي

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