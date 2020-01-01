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5 احتياطات لصحة طفلك .. تعرفي

الخميس 13 فبراير 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 احتياطات لصحة طفلك .. تعرفي


وكالات / سما /

يتعرض الأطفال للعدوى والفيروسات داخل المدرسة، ومع عودة الطلبة إلى الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، يجب اتخاذ كافة الاحتياطات لوقاية طفلك من الإصابة بالعدوى، خاصة مع انتشار الفيروسات في فصل الشتاء، في هذا الفيديو المعلوماتي نتعرف على أبرز الاحتياطات لصحة طفلك بعد عودته من المدرسة لحمايته من الأمراض والعدوى، وفقاً لما ذكره موقع " stlouischildrens".

5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

1- قياس درجة حرارة الطفل

- يساعد على اكتشاف سبب العدوى .

- السخونية قد تكون نزلة برد أو أنفلونزا أو التهاب الأذن الوسطى وغيرها.

2- النظافة وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون

- الطريقة الأكثر فعالية لمنع انتشار الفيروسات.

3- إبقاء اليدين بعيداً عن الوجه

- تنتشر الجراثيم بسهولة عندما يلمس شخص ما الجسم الملوث.

ثم يلمس عيونه أو أنفه أو فمه.

4- نظام غذائي يقوى المناعة

تناول الطفل الكثير من الفواكه والخضراوات يقوى المناعة.

شرب الماء يمنع الجفاف ويطرد السموم من الجسم.

5- ممارسة الرياضة

الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال العام الدراسي مفيدة للجسم وللمخ.

تزيد نشاط الطفل وتقوى مناعته.

#الصحة #الطفل

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