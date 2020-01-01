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اتحاد السباحة يستقبل وفداً يابانياً ويطلعه على واقع اللعبة

الخميس 13 فبراير 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد السباحة يستقبل وفداً يابانياً ويطلعه على واقع اللعبة


رام الله / سما /

اطلع الوفد الزائر من اللجنة الأولمبية اليابانية وسفارة اليابان، يوم أمس، على تدريبات لاعبي اتحاد السباحة، في جمعية الشبان المسيحية بمدينة رام الله. واستقبل الوفد كل من خضر ذياب، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وفواز زلوم، رئيس اتحاد السباحة، وعضويّ الاتحاد رائد ميلاد وجبر عميرة، والمدربيّن محمد الطويل ومحمد الحلمان.

وتباحث زلوم مع الوفد الياباني إمكانية التعاون من خلال البرنامج المقدم من اللجنة الأولمبية اليابانية لاستضافة لاعبين أولمبيين خلال الأولمبياد وما بعدها، بهدف تبادل الثقافات والخبرات.

وأكد زلوم أن اتحاد السباحة يرحب بمثل هذه المبادرات لمد جسور التواصل مع المؤسسات الدولية الصديقة، وقدم شرحاً عن رياضة السباحة في فلسطين، وخطة الاتحاد لتطوير اللعبة وتأهيل المدربين والحكام، من خلال الدورات الدولية التي ينظمها الاتحاد.

ولفت زلوم إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لمسألة نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في فلسطين، شاكراً اللجنة الأولمبية ورئيسها اللواء جبريل الرجوب على دعمه الدؤوب للعبة ومختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها من خلال الاتحاد، وفي الختام قدم زلوم درعاً تذكارياً للوفد، وشكره على الزيارة.

وشكر زلوم مديرة جمعية الشبان المسيحية برام الله، رانية أبو حشيش، مشيراً إلى تعاون الاتحاد مع الجمعية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة.

وتكون الوفد الزائر الياباني من فوناكي نايوشي، عمدة بلدة كوسوجي، أندو ريوسوكي، ممثل اللجنة الأولمبية اليابانية، موريشيغ ماساهايد، مدير قسم التعليم في بلدة كوسوجي، فوكودا أستومي من جمعية تنشيط المجتمع في بلدة كوسوجي، موراساشي ماري ممثل منظمة ميدان السلام في اليابان.

#اتحاد السباحة #اليابان

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