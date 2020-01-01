برشلونة لا يزال يعول على ديمبيلي رغم الإصابة الطويلة

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة عن مستقبل عثمان ديمبيلي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني، وذلك عقب عودته من الإصابة الطويلة التي سوف تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وتأكد غياب الجناح الدولي الفرنسي لمدة 6 أشهر عن تشكيلة نادي برشلونة، مما سوف يتيح الفرصة للبلوجرانا للتوقيع مع لاعب بديل، حتى بعد غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وتسمح قوانين الاتحاد الإسباني لأندية الدوري الإسباني بالتوقيع مع لاعب بديل في حالة تعرض أحد اللاعبين المقيدين لإصابة تبعده عن الملاعب لمدة 5 أشهر أو أكثر.

البرسا يخطط للاستفادة من هذا الخيار، وأعلن المدير الفني الإسباني المخضرم للبلوجرانا، كيكي سيتيين أن هناك أكثر من اسم على طاولة برشلونة، وتقرر عقد اجتماع بين مدرب ريال بيتيس السابق وإدارة النادي لتحديد الاسم الذي سيتم التعاقد معه لمساعدة الفريق على حصد الألقاب هذا الموسم.

وأفادت الصحيفة ذائعة الصيت في أوروبا أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتلوني قد اتصل بديمبيلي عقب إجراء جراحة ناجحة في فنلندا، ليؤكد له أنه جزء من خطط برشلونة للموسم القادم رفقة أنطوان جريزمان وليونيل ميسي في خط الهجوم.