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مدرب أياكس يؤكد تعاقد تشيلسي مع حكيم زياش

الخميس 13 فبراير 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب أياكس يؤكد تعاقد تشيلسي مع حكيم زياش


وكالات / سما /

أكد إيريك تين هاج مدرب فريق أياكس الهولندي على اقتراب تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع حكيم زياش، مشيراً إلى استغرابه الشديد من قدرة النادي على الاحتفاظ بالنجم المغربي حتى الآن.

وذكرت صحيفة “تيليجراف” الهولندية بأن تشيلسي قد توصل لاتفاق نهائي مع أياكس بشأن التعاقد مع حكيم زياش بمبلغ 45 مليون يورو في الصيف القادم.

وأشار موقع “جول” بنسخته العالمية بأن تشيلسي حاول التعاقد مع حكيم زياش خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن قرر أياكس بأن الصفقة ستتم في الصيف وليس في الشتاء من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب حتى نهاية الموسم.

وتحدث إيريك تين هاج حسب شبكة “فوكس سبورتس” قائلاً “زياش إلى تشيلسي؟ الانتقال قادم، كنا نتوقع حدوثه”.

وأضاف “وكنت أتوقع رحيل حكيم زياش قبل عام أو عامين من الآن، ولكنه استمر طوال هذه الفترة، وكل مرة أقول فيها رائع إنه مستمر معنا، ونحن سعداء فقط بأننا سنبقى معه حتى نهاية الموسم الجاري”.

الجدير بالذكر أن حكيم زياش قد شارك مع أياكس حتى الآن في 159 مباراة منذ انضمامه للفريق عام 2016، ونجح في تسجيل 48 هدفاً، وصناعة 82 آخرين.

#اياكس #تشيلسي #حكيم زياش

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