جوارديولا: سيتم إقالتي إن لم أهزم ريال مدريد

وكالات / سما /

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه مهدد بالإقالة من منصبه في حال فشل في الفوز على ريال مدريد خلال المواجهة التي ستجمعهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيحل مانشستر سيتي ضيفاً على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الجاري لخوض مباراة الذهاب، بينما سيقام لقاء العودة على ملعب الاتحاد في 17 من شهر مارس المقبل.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات بيب جوارديولا لشبكة سكاي سبورت التي قال فيها “إذا لم نفز (على ريال مدريد)، فيمكن للمالك أن يأتي ويقول لي: أنت لست جيداً بما فيه الكفاية، سأقول وداعاً”.

وعندما سأله المراسل إن كان فعلاً هذا ما سيحصل، أجاب “لا أعرف في الحقيقة، لكن هذا الشيء يحدث في الكثير من الأحيان، وبالتالي يمكن أن يحدث، أو يمكن يأتي ويقول لي، لقد قدمنا أداء جيد، كيف يمكننا تحسينه؟ هذا ما فعلوه منذ قدومي، لقد حاولوا تحسين الأمور”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يرتبط فيه بيب جوارديولا بالرحيل عن السيتيزنز بنهاية الموسم الحالي، فهناك العديد من المصادر تؤكد أن الموسم الحالي هو الأخير للمدرب الإسباني بعد 4 سنوات قضاها في ملعب الاتحاد، على غرار ما فعله في برشلونة، من ثم بايرن ميونخ الذي قضى معه 3 سنوات فقط.

ويعد يوفنتوس أبرز المرشحين للتعاقد مع بيب جوارديولا في حال قرر الرحيل عن مانشستر سيتي أو تم إقالته، والجميع يترقب هذه الصفقة بفارغ الصبر لأنه سيشرف على تدريب كريستيانو رونالدو، وهو أمر مثير للاهتمام بعد أن درب ليونيل ميسي سابقاً.