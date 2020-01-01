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فيديو.. نابولي يقهر إنتر ويضع قدما بنهائي كأس إيطاليا

الخميس 13 فبراير 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نابولي يقهر إنتر ويضع قدما بنهائي كأس إيطاليا


وكالات / سما /

سقط إنتر ميلان في فخ الخسارة من ضيفه نابولي بهدف دون مقابل في ميدانه و أمام جمهوره مساء الأربعاء في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

سيطر الحذر على مجريات الشوط الأول من اللقاء وبالرغم من ذلك عرفت أول 45 دقيقة عدة محاولات من كلا الفريقين بهدف الوصول إلى شباك الآخر لكن دون جدوى ليطلق الحكم جيانباولو كالفاريزي صافرته معلناً انتهاء الفترة الأولى كما بدأت.

و عقب الاستراحة كثف رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هجومهم على مرمى النيراتزوري ليسفر عن هدف حمل توقيع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز عند الدقيقة 57.

وحاول النيراتزوري تعديل الكفتين مرة أخرى لإسعاد جمهور جوسيبي مياتزا و الخروج بنتيجة جيدة من المباراة تريحه قبل موقعة الإياب في ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا إلا أن كتيبة أنطونيو كونتي لم تنجح في سعيها.

و من المنتظر أن يرد الإنتر الزيارة لنابولي يوم الخميس الموافق 5 من مارس المقبل لتحديد المتأهل للمباراة النهائية مع العلم أن التعادل يكفي البارتينوبي لبلوغ المشهد الختامي في حين يحتاج الإنتر للفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل على أكتاف نابولي.

#إنتر ميلان #نابولي

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