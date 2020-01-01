ألكانتارا يتحكم في صفقة بايرن ميونخ المنتظرة

وكالات / سما /

يتحكم الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم بايرن ميونخ، في إحدى الصفقات المنتظرة للعملاق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأفادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن كاي هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن، مازال على رأس أهداف النادي البافاري في الميركاتو.



وأفادت الصحيفة بأن إدارة البايرن مترددة بشأن التحرك في الوقت الراهن نحو صاحب الـ20 عامًا، لا سيما مع ارتفاع قيمته السوقية لحوالي 130 مليون يورو.



ويؤمن مسؤولو بايرن بأن هذه القيمة مبالغ بها بعض الشيء، كما أن النادي لا يصدق التقارير التي تفيد باهتمام ريال مدريد وبرشلونة بضمه.



إلى جانب ذلك، يتوقف تحرك بايرن نحو هافيرتز على مستقبل ألكانتارا داخل ملعب أليانز أرينا، لا سيما مع قرب انتهاء عقده في صيف 2021.



ويبقى مصير الدولي الإسباني غير واضح مع بايرن، حيث يترقب مسؤولو النادي مدى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة منه في المباريات المهمة والحاسمة هذا الموسم، لا سيما في دوري أبطال أوروبا.



وحال نجح ألكانتارا في إقناع الإدارة البافارية بمستواه، سيتحرك النادي لتجديد عقده، مما سيدفعه لصرف النظر عن إنفاق أموال طائلة على صفقة هافيرتز.