نقل الأسير المريض محمد طقاطقة إلى سجن "عيادة الرملة"

رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير محمد علي طقاطقة (20 عاماً) من بلدة بيت فجار، والذي يعاني من فشل كلوي، وهو بحاجة إلى غسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع، إلى سجن "عيادة الرملة".

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن جلسة تُعقد للاسير طقاطقة اليوم في محكمة "عوفر" غيابياً جرّاء وضعه الصحي.

واعتقل طقاطقة قبل يومين بعد مداهمة منزل عائلته، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها للاعتقال، حيث جرى اعتقاله قبل نحو عام ونصف.

يشار إلى أن عدد الأسرى المرضى المصابين بأمراض الكلى 15 أسيرا.