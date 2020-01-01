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إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين

الخميس 13 فبراير 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين


وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن دبلوماسييها، نجحوا بالتعاون مع الشرطة البحرينية، في تحرير 21 فتاة كازاخية وقعن ضحايا الاستعباد الجنسي في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان: "ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية السعودية، وبمساعدة شرطة البحرين في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي"​​​.

وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان".

وبحسب البيان فقد تم إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم، ومن بينهم مواطنات كازاخيات، والآن تقوم الأجهزة المختصة بإجراء التحقيق في هذه القضية.

يذكر أنه تم إيواء الفتيات في مركز متخصص لإعادة التأهيل، تمهيدا لإعادتهن إلى بلادهم.

المصدر: سبوتنيك

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