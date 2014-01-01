صن : كيف أقنعت صديقة كاردشيان ابن سلمان بشراء نيوكاسل؟

وكالات

نشرت صحيفة "صن" تقريرا للصحافي سام مورغان، يورد فيه نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، قولها إن كارلا ديبيلو، البالغة من العمر 35 عاما، وصديقة كيم كاردشيان، أدت دورا مهما في تنظيم المفاوضات حول الشراء المحتمل لنادي كرة القدم نيوكاسل يونايتد في وقت مبكر من العام الماضي.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هناك ادعاءات الآن بأن ديبيلو، وهي صديقة للنجمة التلفزيونية كيم كاردشيان، تساعد صندوق الاستثمار السعودي العام للتفاوض على صفقة قيمتها 343 مليون جنيه إسترليني لتملك غالبية الأسهم لنادي نيوكاسل يونايتد، لافتا إلى أنه يعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفكر في شراء النادي.

ويلفت مورغان إلى أنه تم الربط في السابق بين محمد بن سلمان وشراء حصة عائلة غليزر في نادي مانشستر يونايتد، وبأنه يملك جزءا منه، مستدركا بأنه يبدو أن مفاوضات جادة قد تمت لشراء نيوكاسل يونايتد.

وتنوه الصحيفة إلى أنه يقال إن ديبيلو طرحت فكرة شراء النادي من الدوري الممتاز العام الماضي في مكاتب صندوق الاستثمار السعودي، مشيرة إلى أن شخصين على علاقة بالمفاوضات "ليست لديهما أي فكرة عن كيفية وصولها" لهذا الاجتماع رفيع المستوى.

ويفيد التقرير بأن ديبيلو قالت للحاضرين بأن المالك الحالي مايك آشلي يريد البيع، وبأنها والمرأة الأخرى في مركز محادثات نيوكاسل، أماندا ستافلي، أرادتا أن تتوصلا إلى صفقة لأجل السعودية، مشيرا إلى أن هناك مزاعم بأن المرأتين ستؤديان دورا في إدارة المشروع مقابل أجر ونسبة من النادي.

ويذكر الكاتب أن متحدثا باسم نادي نيوكاسل يونايتد رفض التعليق على تلك الادعاءات، مشيرا إلى أن ديبيلو قامت بنشر صور لها مع الأمير محمد على "إنستغرام".

وتقول الصحيفة إن ديبيلو دعيت في عام 2014 لحفل زواج كيم كاردشيان من كاني وست، لافتة إلى أنها عملت في برنامج تلفزيون الواقع (كورتني أند كيم تيك نيويورك) ووثائقي جديد اسمه (إلكتريك كينغدوم) حول أول سباق فورميولا إي في السعودية.

وينقل التقرير عن صندوق الاستثمار السعودي، قوله بأنه استثمر مليارات الدولارات في أسواق العالم، ولذلك فإن تحركا نحو شراء نيوكاسل ليس بعيدا.

وتختم "صن" تقريرها بالإشارة إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت الشهر الماضي بأن هذه الصفقة "على وشك الإتمام".