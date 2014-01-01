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الاحتلال يشق طريقا لربط مستوطنات جنوب نابلس بالأغوار

الخميس 13 فبراير 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشق طريق استيطاني، يربط بين مستوطنتي "عيلي" و"شيلو" المقامتين على أراضي المواطنين جنوب نابلس مع مستوطنات الاغوار.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ، إن الطريق الاستيطاني يصل طوله الى نحو 8 كم، ويمر من أراضي زراعية خصبة في قرى دوما وتلفيت وقريوت والمغير جنوب نابلس، حتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى.

وأضاف أن الطريق الاستيطانية، تبدأ من  معسكر "جبعيت"، مرورا بأراضي عين الرشاش وأم الحجر وجورة الرسم ورغبان والزمارة وأم سويعدة، وصولا إلى أراضي قرية فصايل.

وأكد دغلس أن مشروع شق الطرق من أخطر المشاريع التي تنفذها حكومة الاحتلال، من حيث المساحة والاستيلاء على المزيد من الأراضي وتقيد حركة المواطنين الفلسطينيين.

يذكر أن حكومة الاحتلال أقرت عام 2014 مخططا ضخما لشق عشرات الطرقات والشوارع الالتفافية  لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، بهدف الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة.

 
#الاحتلال

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