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تسليم جثمان الشهيد بنا ودفنه في حيفا

الخميس 13 فبراير 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسليم جثمان الشهيد بنا ودفنه في حيفا


القدس المحتلة / سما /

 أكدت قناتي (7) و (12) العبريتين أنه تم دفن جثمان الشهيد شادي بنا في وقت مبكر من اليوم الخميس، في مقبرة "كفر سمير" في حيفا.

وقال موقع "واللا " العبري، صباح اليوم، أنه تم تسليم جثمان الشهيد شادي بنا (45 عامًا)، الليلة الماضية، لعائلته في حيفا، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الجثمان بعد معركة قانونية قدمت فيها العائلة التماسًا عبر منظمة عدالة للمطالبة بتسليمها جثمانه.

وكان بنا استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة الأسبوع الماضي، بعد زعم الاحتلال إطلاقه النار تجاه أفراد الشرطة ما أدى لإصابة أحدهم.

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