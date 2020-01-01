  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت: نتنياهو وبينيت يدعمان تفاهمات الهدوء مع حماس وتقديم تسهيلات

الخميس 13 فبراير 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: نتنياهو وبينيت يدعمان تفاهمات الهدوء مع حماس وتقديم تسهيلات


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير جيشه نفتالي بينيت، يدعمان مواصلة محادثات تفاهمات الهدوء مع حماس في غزة، وتقديم تسهيلات للقطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الدعم يأتي بالرغم من التصريحات العلنية عن نيتهم توجيه ضربات ساحقة لحماس، وإمكانية القيام بعملية عسكرية ضدها.

ووفقًا للصحيفة، فإن نتنياهو وبينيت يسعيان لإعادة الهدوء للجنوب خاصةً وأن إسرائيل تقترب من الانتخابات التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن المستوى السياسي قرر عدم الرد على إطلاق الصواريخ التي ضربت الغلاف أول أمس، وذلك في خطوة تهدف إلى إظهار الجدية والنوايا بشأن مواصلة تفاهمات الهدوء، وذلك على أمل أن تكف حماس عن إطلاق البالونات وقذائف الهاون، وأنه من الممكن العودة للاتصالات مجددًا وهو الأمر الذي بدأ بالفعل.

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من حدوث انخفاض طفيف على حجم عمليات إطلاق البالونات، إلا أن إطلاقها مستمر ويهدد سكان الغلاف".

وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أنهم في إسرائيل لا ينوون العودة عن الخطوات الأخيرة التي اتخذت بتخفيض عدد التجار الذين يغادرون غزة إلى إسرائيل لـ 500 تاجر، والعودة عن تقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال، بالإضافة إلى منع إدخال الأسمنت، حتى لا يظهر كل من نتنياهو وبينيت أنهم يتعرضون لضغوط من حماس تحت "إرهاب البالونات"، وأن العودة عن هذه القرارات مرتبط بالهدوء التام.

وتشير الصحيفة، إلى أنه في ضوء الانتخابات الثالثة في إسرائيل، فإن المعركة بين السياسيين بدأت بشأن هوية المسؤول عن التعامل مع غزة، مشيرةً إلى أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ونتنياهو قاموا بصياغة سياسة موحدة ضد غزة العام الماضي، لاحتواء التوتر والاستمرار في تفاهمات الهدوء، وحين وصل بينيت إلى وزارة الجيش تبنى نفس السياسة دون تغيير رغم أنه قبل أن يصبح وزيرًا كان يهاجم هذه السياسية.

وبحسب الصحيفة، فإن بينيت انخرط ضمن هذه الهيكلة، وفي المناقشات الداخلية يدعم تقديم التسهيلات لغزة مع ضرورة استمرار الهدوء. مشيرةً إلى أن هذا شكل موقفًا موحدًا لدى المستوى السياسي والعسكري بضرورة أن يكون هناك تسهيلات لكن ليس تحت النار، وأنه في حال تواصل إطلاق البالونات أن يتم استغلال ذلك لضرب أهداف عسكرية مهمة لحماس.

وتقول الصحيفة، إنه بالرغم من ذلك لا زال من غير الواضح ما تريده حماس، ولذلك إسرائيل ستسعى لجلب الهدوء على الأقل حتى الانتخابات.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعلق على امكانية اغتيال السنوار ومفاجئته لحركتي "حماس" والجهاد

انتقادات شديدة وهجوم حاد على اجتماع الرئيس بـ"أولمرت": نتنياهو انحطاط تاريخي و غانتس يتنصل

فتوح وجبر يغادران غزة بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن زيارة وفد الفصائل

أ ف ب: إسرائيل تبحث عن رئيس فلسطيني "براغماتي" خلفا لعباس لتنفيذ خطة ترامب

بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب

ايران تهدد اسرائيل..

شاهد: مشاحنات وتبادل اتهامات.. التوتر بغزة يُشعل مداولات الكنيست

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تزعم : قراصنة من حماس يهاجمون مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلكترونيا

الحية يرد على تهديدات نتنياهو ويوجه رسالة له

l

رئيس " الموساد" الإسرائيلي السابق : "نقل المثلث إلى السلطة الفلسطينية خطأ وخطوة لن تحدث"

k

دولة الاحتلال تعلق علاقاتها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الرئيس

أ ف ب: إسرائيل تبحث عن رئيس فلسطيني "براغماتي" خلفا لعباس لتنفيذ خطة ترامب