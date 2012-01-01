صحيفة عبرية تزعم : قراصنة من حماس يهاجمون مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلكترونيا

القدس المحتلة / سما /

زعمت شركة سايبر إسرائيلية، أن مخترقين (هاكرز) من قطاع غزة، نجحوا باختراق هواتف محمولة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة اسرائيل اليوم انه وبحسب المعلومات، فإن مجموعة أبحاث Nocturnus التابعة لشركة " Cybereason" الإسرائيلية، وخلال تعقّبها للهجمات الإلكترونية، فإنها اكتُشفت في الأشهر الأخيرة، سلسلة من الهجمات الرامية إلى التجسس على الهواتف، تستهدف رجالات السلطة الفلسطينية.

ويُظهر تحليل البيانات نظيرا للهجمات التي سبق وشنها مخترقون (هاكرز) يحملون كُنية "MoleRATs" و" The Gaza Cybergang" كأسماء مستعارة، والتي سبق وأن هاجمت في الماضي أيضًا أهدافًا استراتيجية إسرائيلية. وبحسب المعلومات، فإن هذه المجموعة هي مجموعة هجوم ناطقة باللغة العربية، وتهاجم إلى حد كبير من دوافع سياسية، وتعمل ضد أهداف مختلفة في الشرق الأوسط منذ العام 2012.

وعند فك لغز الاختراق، كُشفت طريقة عمل المهاجمين، التي تضمنت نشر المحتوى الجيو-سياسي: وهي إرسال رسالة نصية تحمل روابط ضارة، تحاكي مواد حول خطة "صفقة القرن" التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تارة، واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني تارة أخرى، والتوتر بين حركتي حماس وفتح، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى هاتف الضحية، ولكنه حينما يضغط على الرابط، فإنه يُسلّم المُهاجمين كامل جهازه.

وبحسب الشركة، فإن التجسس يتم عبر فتح كاميرا الجهاز دون علم صاحبه، والتنصت على ما يحدث في محيطه، والوصول إلى ملفات ومعلومات. استخدمت مجموعة الهجوم برامج ضارة جديدة لم يتم رؤيتها من قبل، والمعروفة باسم Pierogi، الذي يحتوي على مواد باللغة الأوكرانية.