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كيف ستواجه اسرائيل قرار مجلس حقوق الانسان ؟

الخميس 13 فبراير 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف ستواجه اسرائيل قرار مجلس حقوق الانسان ؟


القدس المحتلة / سما /

أمرت وزارة خارجية الاحتلال، قنصلياتها في الولايات المتحدة، بالتواصل مع حكام الولايات اللواتي يحتضن المقرات الرئيسية للشركات الواردة في قائمة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لصلتها بالمستوطنات.

وجاء في القائمة شركات مثل AirBnb، التي يقع مقرها الرئيسي في فلوريدا، وEXPEDIA في سان فرانسيسكو. وستحاول الخارجية الإسرائيلية اللجوء إلى 28 ولاية أميركية، سنت قوانين لمكافحة BDS في السنوات الأخيرة. وعليه، فإنه من الناحية القانونية، يحق للولايات فرض عقوبات على الشركات التي قد تُقاطع إسرائيل، في أعقاب إدراجها في "القائمة السوداء". بحسب موقع i24 الاسرائيلي.

كما وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليماته بتجميد العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وعلّق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نشرها بالقول، "أولئك الذين يريدون مقاطعتنا سيُقاطعون"، متهما المجلس بـ "الانحياز وبعدم التأثير".

وأضاف "ليس من الصدفة أنني أصدرت تعليمات بقطع أي صلة بهذه الهيئة، وليس صدفة اتخذت الإدارة الأميركية ذات هذه الخطوة معنا".

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