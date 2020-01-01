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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

الخميس 13 فبراير 2020 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة


رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال فجر اليوم" الخميس" حملة اعتقالات ومداهمات في مدينتي رام الله وبيت لحم، فيما اندلعت مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الطيرة برام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلال الدبس، ومهند الدبس، وجدي ضراغمة بعد اقتحام منازلهم في  مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة ترافقها ناقلات الجنود عددا من المنازل في حي الطيرة برام الله، حيث شرع الجنود بمصادرة أجهزة تسجيل الكاميرات، فيما دارت مواجهات مع عشرات الشبان ما أدى لإصابة ثلاثة بالرصاص المطاطي وعدد آخر بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا قرب رام الله واعتقلت الشاب أحمد المالحي، حيث دارت مواجهات في البلدة أطلق خلالها الجنود القنابل الغازية.

وداهمت قوة عسكرية قرية بيت سيرا غربا واعتقلت الشاب عبد الله محمد أبو صفيه عقب اقتحام منزل أسرته.

وفي ذات السياق، تواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي إغلاق مداخل عدد من القرى الغربية وسط احتجاز للمواطنين والمركبات.

وتغلق قوات الاحتلال مدخل قرية شقبا الشمالي ومدخل قرية عابود الشرقي، إضافة إلى مداخل قرية دير نظام من الواجهة الشمالية، فيما تقيم حاجزا عسكريا شرقي قرية النبي صالح وتحتجز عشرات المركبات خلال ساعات الصباح.

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