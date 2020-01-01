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ليبرمان يخاطب نتنياهو: عهدك انتهى ومن الأفضل أن تستقيل بكرامة

الأربعاء 12 فبراير 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يخاطب نتنياهو: عهدك انتهى ومن الأفضل أن تستقيل بكرامة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الأربعاء، إن عهد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، انتهى، داعيا إياه لتقديم استقالته من منصبه.

وأضاف ليبرمان في تصريحات أوردتها وسائل اعلام إسرائيلية : "من ناحيتي، انتهى عهد نتنياهو، ومن الأفضل له أن يستقيل بكرامة بدلا من أن يستمر بالتمسك في الحكم".

وتابع : "أنا شخصيا ألتقي مع أعضاء من حزب الليكود (يتزعمه نتنياهو) يقولون لي أن الحزب أصبح حزب عبادة شخص، وهم مقتنعين ومتأكدين بأنه يتوجب على نتنياهو الذهاب من أجل مصلحة الحزب".

#ليبرمان #نتنياهو #الليكود #يسرائيل بيتينو

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