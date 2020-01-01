وقفة تضامنية مع شعبنا في جنوب افريقيا رفضا لصفقة القرن

كيب تاون /سما/

نظمت مجموعة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في جنوب إفريقيا وقفة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، أمام البرلمان، رفضا لصفقة القرن المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واعتبر المشاركون في الوقفة التضامنية، أن صفقة القرن تجسد نظام الفصل العنصري بشكل واضح.

وأكدوا إدانتهم للصفقة الأميركية التي تمثل وجهة النظر الإسرائيلية العنصرية، وتخدم مصالحهم العامة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشاروا إلى أن مقاومة الصفقة الأميركية الرامية إلى وضع الفلسطينيين في جيوب صغيرة، هو واجب أخلاقي ووطني، مشددين على أن حرية شعب جنوب افريقيا لن تكتمل إلا بحرية الشعب الفلسطيني كما قال الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

من جانبها، أعربت سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا حنان جرار عن شكرها للجماهير المحتشدة تضامنا مع شعبنا الفلسطيني، التي تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين، خاصة وأن الشعور الإنساني الجمعي لجنوب افريقيا يعي تماما المعنى الحقيقي لكلمة تمييز عنصري، لأنه عايش هذه التجربة الأليمة والتي تتجسد حاليا في فلسطين من خلال الرؤية الأميركية-الإسرائيلية المشتركة للسلام.

وأكد أن فلسطين ليست للبيع أو المقايضة بأي ثمن، مشددة على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة بالكامل لأنها لا تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية التي تؤكد حق شعبنا بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعربت جرار عن شكرها لجنوب افريقيا حكومة وشعبا على دورهم الطليعي والمميز فى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية العادلة، مشيدة بخطاب الرئيس رامبوزا فى قمة الاتحاد الإفريقي الرافض للخطة الأميركية.