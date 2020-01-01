نتنياهو يعلق على امكانية اغتيال السنوار ومفاجئته لحركتي "حماس" والجهاد الاسلامي بغزة

القدس المحتلة / سما /

رد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سؤال لإذاعة جيش الاحتلال بشأن المفاجأة التي يعدها لحركة حماس، حيث سأله المذيع: "هل اغتيال السنوار وارد في ذلك؟".



وبحسب ما اوردته الاذاعة العبرية، أجاب نتنياهو: "أنا لا أفصح عن خططنا التشغيلية، سنفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس والجهاد".



وأضاف نتنياهو: "لا يوجد حل سحري لمشكلة غزة، من الممكن اتخاذ إجراء قوي للغاية ولن أشرح ذلك، إما أن تتوقف الصواريخ والبالونات نهائيا، أو سيكون هناك تحرك عسكري مختلف". (ترجمة: مؤمن مقداد)

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ومساء أمس الثلاثاء، هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حركة حماس بضربة قاتلة اذا استمر اطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

وقال نتنياهو في تصريحات اوردتها القناة 20 العبرية، نحضر لحمـاس شيئ لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، مشيرا الى أن الأمر يعتمد على حركة حمـاس.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: إذا لم تضبط حمـ اس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة.

وأوضح نتنياهو، أنه إذا لم توقف حمـاس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت، مضيفا: لن أفصح عنها لكنها مختلفة عن السابق، ستتذكرون ما قلته.