  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يعلق على امكانية اغتيال السنوار ومفاجئته لحركتي "حماس" والجهاد الاسلامي بغزة

الأربعاء 12 فبراير 2020 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلق على امكانية اغتيال السنوار ومفاجئته لحركتي "حماس" والجهاد الاسلامي بغزة


القدس المحتلة / سما /

رد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سؤال لإذاعة جيش الاحتلال بشأن المفاجأة التي يعدها لحركة حماس، حيث سأله المذيع: "هل اغتيال السنوار وارد في ذلك؟".

وبحسب ما اوردته الاذاعة العبرية، أجاب نتنياهو: "أنا لا أفصح عن خططنا التشغيلية، سنفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس والجهاد".

وأضاف نتنياهو: "لا يوجد حل سحري لمشكلة غزة، من الممكن اتخاذ إجراء قوي للغاية ولن أشرح ذلك، إما أن تتوقف الصواريخ والبالونات نهائيا، أو سيكون هناك تحرك عسكري مختلف". (ترجمة: مؤمن مقداد)

اقرا/ي ايضا: نتنياهو يهدد: نحضر لحماس شئ لم تتوقعه في حياتها وسنوجه لها ضربة قاتلة

ومساء أمس الثلاثاء، هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حركة حماس بضربة قاتلة اذا استمر اطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

وقال نتنياهو في تصريحات اوردتها القناة 20 العبرية، نحضر لحمـاس شيئ لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، مشيرا الى أن الأمر يعتمد على حركة حمـاس.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: إذا لم تضبط حمـ اس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة.

وأوضح نتنياهو، أنه إذا لم توقف حمـاس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت، مضيفا: لن أفصح عنها لكنها مختلفة عن السابق، ستتذكرون ما قلته.

#نتنياهو #السنوار #اغتيال #حماس #الجهاد الاسلامي #قطاع غزة #صواريخ #البالونات #غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #عملية عسكرية

الأكثر قراءة اليوم

طيار أردني يهبط بمطار هيثرو رغم فشل 20 آخرين بسبب الطقس

نتنياهو يهدد: نحضر لحماس شئ لم تتوقعه في حياتها وسنوجه لها ضربة قاتلة

"يديعوت" تكشف: هكذا يحاول الجيش الإسرائيلي اعتراض البالونات من قطاع غزة

بالفيديو : مسؤول إيراني: نبحث عن ذريعة لتدمير تل أبيب

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

محلل إسرائيلي : بتنا نطلق تهديدات فارغة تجاه الفلسطينيين

تسبق الضم والسيادة.. لأول مرة : خطة إسرائيلية للطاقة والكهرباء بالضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

34

انتقادات شديدة وهجوم حاد على اجتماع الرئيس بـ"أولمرت": نتنياهو انحطاط تاريخي و غانتس يتنصل

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.. وفلسطين ترحب

فتح: جاهزون لبدء حوار شامل.. ولا يجوز أن يكون لكل فصيل برنامج منفرد بمواجهة صفقة القرن

860x484 (2)

فتوح وجبر يغادران غزة بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن زيارة وفد الفصائل

الأحمد: الرئيس تحدث أمام مجلس الأمن باسم شعبنا وقواه ولا زلنا بانتظار اتصال حماس