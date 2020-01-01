"الصحة": لا حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في فلسطين

رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة، أن فلسطين خالية من أي حالات اشتباه بإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأن كل ما تم تداوله حول الاشتباه بإصابات به إشاعات.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن جميع مراكز العلاج في الوطن على استعداد كامل للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وأنه يتم فحص جميع القادمين من الدول التي ظهر فيها الفيروس من قبل طاقم طبي متخصص في استراحة أريحا والمعابر.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه "تم إطلاق اسم (كوفيد 19) على الفيروس بدلاً من كورونا المستجد، تجنبًا لربطه بمنطقة جغرافية أو حيوان أو جماعة، وتطالب الدول باعتباره العدو الأول للبشرية".

وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال زيارتها لمستشفى المطلع في القدس، اليوم، أنه لا توجد أي حالات اشتباه بفيروس (كوفيد 19)، ونفت أي إشاعات حول وجود حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس في فلسطين.

ورافق الوزيرة في زيارتها لمستشفى المطلع، مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة، الذي أوضح أن مختبر الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة بات باستطاعته إجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة للفيروس، وأنه تم الانتهاء من كافة الأمور اللوجستية الخاصة بإجراء الفحص.

وذكر بيان وزارة الصحة، أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشمل الوقاية من هذا المرض، هي التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك النظافة الشخصية ونظافة الجهاز التنفسي والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الانفلونزا دون وقاية، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، إضافة لتجنب الملامسة المباشرة دون وقاية للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها الحيوانات، وطهي الطعام جيدًا، وبالأخص اللحوم.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من أية أخبار تُنشر حول حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، والتأكد من مصادرها وعدم الترويج لها.