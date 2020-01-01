رئيس بعثة الرباعية الدولية يؤكد تحركها بشأن قرار منع الصادرات الفلسطينية

رام الله / سما /

أكد رئيس بعثة اللجنة الرباعية في فلسطين جون كلارك، تحرك الرباعية الدولية بشأن قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية، واتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين تجاه القرار الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الفلسطينية، وإرجاعها شاحنات محملة بمنتجات زراعية عبارة عن زيت الزيتون والتمور والأعشاب الطبية لأغراض التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية والسويد وتركيا وغيرها.

ووضع العسيلي، رئيس البعثة، في صورة تداعيات القرار الإسرائيلي ورد الحكومة على هذا القرار بوقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية.

كما بحث الطرفان، الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ذات الصلة بالاستيراد والتصدير، لافتا إلى أهمية تقديم المساعدة الدولية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.